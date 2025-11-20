Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zu einem Unfall in Mittweida ist die Polizei am Donnerstagfrüh gerufen worden. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Zu einem Unfall in Mittweida ist die Polizei am Donnerstagfrüh gerufen worden. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Mittweida
Mittweida: Bei Auffahrunfall wird eine Person leicht verletzt
Redakteur
Von Jens Arnold
Bei dem Unfall am Donnerstagfrüh entstand Sachschaden von insgesamt etwa 15.000 Euro.

Mittweida.

Eine verletzte Person und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagfrüh in Mittweida ereignet hat. Darüber hat die Polizeidirektion Chemnitz informiert. Das war passiert: Auf der Hainichener Straße (S 201) in Richtung Steinweg waren gegen 7.30 Uhr die 36-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda und der 56-jährige Fahrer eines Pkw Mitsubishi unterwegs. Als der Mitsubishi-Fahrer kurz vor der Fabrikstraße verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr die Skoda-Fahrerin auf den Mitsubishi auf, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro entstanden ist. Der Mitsubishi-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, sagte ein Polizeisprecher. (jarn)

