Mittweida: Diebe auf frischer Tat ertappt

Auf einem Firmengelände in Mittweida hat die Polizei zwei Männer erwischt, die es auf Kupferteile abgesehen hatten.

Auf einem Firmengelände an der Viersener Straße in Mittweida hat die Polizei am Montagnachmittag zwei mutmaßliche Buntmetalldiebe festgenommen. Wie Sara Mourão, Sprecherin der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz, am Dienstag mitteilte, hatten die zwei Männer (36 und 42 Jahre alt, deutscher Herkunft) die Umfriedung des Firmengeländes...