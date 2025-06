Mittweida: Kunstwerke aus Sandstein heißen „Tigerente“ und „Soulwave“

Beim fünften Bildhauersymposium in Gedenken an Johannes Schilling haben Künstler aus Sandsteinquadern ganz unterschiedliche Objekte gestaltet.

Aus Sandsteinquadern ist Kunst entstanden: Das fünfte Bildhauersymposium am Museum „Alte Pfarrhäuser“ in Mittweida in Gedenken an den Bildhauer Johannes Schilling (1828-1910) hat am Montag seinen Abschluss gefunden. Besucher konnten über mehrere Tage den beteiligten Künstlern bei der Gestaltung zuschauen. Jörg Seifert aus...