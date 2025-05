Mittweida: Mann mit 2,14 Promille gestoppt

Ein Mann hatte am Nachmittag bereits soviel Alkohol intus, das er Passanten beim Kauf eines Bierkastens unangenehm auffiel. Wenig später greift die Polizei durch.

Die Alkoholfahrt eines Mannes hat jetzt in Mittweida ein jähes Ende gefunden. Als Polizisten den Autofahrer am 30. April kurz nach 15.30 Uhr anhielten, dürfte ihnen eine starke Alkoholfahne entgegen geweht haben. Denn ein Alkoholtest ergab 2,14 Promille. Der Mann wurde laut Polizei zur Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Den Führerschein...