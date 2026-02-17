Mittweida: Vortragsreihe zur Begleitung am Lebensende geht weiter

Was zählt am Ende des Lebens? Im Klinikum Mittweida geht es am 23. Februar um Vorsorge, Behandlungswünsche und Abschied. Eintritt frei.

Ein schwieriges Thema steht im Klinikum Mittweida im Mittelpunkt: Die Vortragsreihe „Alles im Blick – auch am Ende dem Leben zugewandt“ geht in die zweite Runde. Am 23. Februar um 16.30 Uhr beginnt nach Angaben vom Landkreis Mittweida Krankenhaus die zweite Veranstaltung. Sie widmet sich der Vorsorge – etwa der Frage, welche Behandlungen...