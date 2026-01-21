MENÜ
Vorträge in Mittweida zu Palliativmedizin, Vorsorge und Trauerbegleitung starten.
Vorträge in Mittweida zu Palliativmedizin, Vorsorge und Trauerbegleitung starten.
Mittweida
Vortragsreihe zum Thema Lebensende und Begleitung in Mittweida
Von Holk Dohle
Das Klinikum Mittweida startet eine Vortragsreihe zu Palliativmedizin, Vorsorge und Trauer. Auftakt ist am 2. Februar.

Das Klinikum Mittweida lädt zu einer dreiteiligen Vortragsreihe zum Thema Lebensende und Begleitung ein. Im Fokus stehen palliativmedizinische Versorgung, Sterbe- und Trauerbegleitung. Die erste Veranstaltung heißt „Am Lebensende gut begleitet: Palliativ- und Hospiz-Idee“ und findet am Montag, 2. Februar, um 16.30 Uhr statt. Daniel Paul vom...
Mehr Artikel