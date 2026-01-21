Vortragsreihe zum Thema Lebensende und Begleitung in Mittweida

Mittweida
Das Klinikum Mittweida startet eine Vortragsreihe zu Palliativmedizin, Vorsorge und Trauer. Auftakt ist am 2. Februar.
Das Klinikum Mittweida lädt zu einer dreiteiligen Vortragsreihe zum Thema Lebensende und Begleitung ein. Im Fokus stehen palliativmedizinische Versorgung, Sterbe- und Trauerbegleitung. Die erste Veranstaltung heißt „Am Lebensende gut begleitet: Palliativ- und Hospiz-Idee“ und findet am Montag, 2. Februar, um 16.30 Uhr statt. Daniel Paul vom...
