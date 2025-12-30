Mittweida: VW-Fahrer lässt nach Kollision mit Ampel das Auto stehen und flieht

In der Nacht zu Dienstag ist ein VW auf dem Steinweg mit einer Ampelanlage kollidiert. Ein Zeuge beobachtete, wie der Fahrer von einem Mercedes abgeholt wurde.

In der Nacht zu Dienstag ist ein VW auf dem Steinweg in Mittweida mit einer Ampelanlage kollidiert. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mit. Gegen 1.30 Uhr wurde das beschädigte Fahrzeug gemeldet, der Fahrer war jedoch verschwunden. Ein Zeuge beobachtete, wie der VW-Fahrer nach dem Unfall von einem Mercedes abgeholt wurde, so ein...