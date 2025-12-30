MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gegen 1.30 Uhr wurde das beschädigte Fahrzeug gemeldet, der Fahrer war verschwunden.
Gegen 1.30 Uhr wurde das beschädigte Fahrzeug gemeldet, der Fahrer war verschwunden. Bild: Symbolfoto: C. Rehder/dpa
Gegen 1.30 Uhr wurde das beschädigte Fahrzeug gemeldet, der Fahrer war verschwunden.
Gegen 1.30 Uhr wurde das beschädigte Fahrzeug gemeldet, der Fahrer war verschwunden. Bild: Symbolfoto: C. Rehder/dpa
Mittweida
Mittweida: VW-Fahrer lässt nach Kollision mit Ampel das Auto stehen und flieht
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Nacht zu Dienstag ist ein VW auf dem Steinweg mit einer Ampelanlage kollidiert. Ein Zeuge beobachtete, wie der Fahrer von einem Mercedes abgeholt wurde.

In der Nacht zu Dienstag ist ein VW auf dem Steinweg in Mittweida mit einer Ampelanlage kollidiert. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mit. Gegen 1.30 Uhr wurde das beschädigte Fahrzeug gemeldet, der Fahrer war jedoch verschwunden. Ein Zeuge beobachtete, wie der VW-Fahrer nach dem Unfall von einem Mercedes abgeholt wurde, so ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.12.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.
Patrick Herrl
06.12.2025
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: VW kollidiert mit Ampel, Laterne und Verkehrsschild
Der Fahrer eines VW kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.
Ein VW-Fahrer kam auf der Bundesstraße 101 von der Fahrbahn ab. Die Feuerwehr musste eine Ampel demontieren.
Niko Mutschmann
13:30 Uhr
1 min.
25.000 Euro Schaden bei Unfall in Roßwein
Zu einem schweren Unfall ist die Polizei nach Roßwein gerufen worden.
Ein Pkw-Fahrer erlebte in Roßwein eine gefährliche Rutschpartie. Auf glatter Fahrbahn prallte sein VW gegen ein Wohnhaus. Die Schadenssumme ist hoch.
Babette Philipp
14:35 Uhr
2 min.
Dax legt 2025 kräftig zu: bestes Börsenjahr seit 2019
Börse in Frankfurt: Der Dax hat das beste Börsenjahr seit 2019 hingelegt (Archivbild)
Kriege, Krisen und Zollkonflikte konnten den deutschen Leitindex 2025 nicht aufhalten. Er hat im Jahresverlauf 23 Prozent zugelegt. Damit schnitt er besser ab als andere große Börsenbarometer.
30.12.2025
3 min.
Diese Modekette betreibt in Plauen jetzt ein Outlet
Nick Penzold ist Filialleiter im neuen „Mister*Lady“-Outlet im Plauener Elster-Park.
Im Einkaufszentrum Elster-Park gibt es neuerdings einen Outlet-Store. Wer dahinter steckt und welches Missverständnis zuletzt bei einigen Kunden entstanden ist.
Sabine Schott
14:32 Uhr
1 min.
Onlinebanking bei Deutscher Bank und Postbank erneut gestört
Gestörte Online-Konten bei Postbank und Deutscher Bank
Kunden der Deutschen Bank sowie der Postbank und Norisbank können erneut nicht wie gewohnt auf ihre Konten zugreifen. Wann die Störung behoben ist, bleibt zunächst offen.
Mehr Artikel