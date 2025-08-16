Mittweidaer Altstadtfest: Bier, Wasser und Cocktails - und unvergessliche Begegnungen

Beim Altstadtfest in Mittweida treffen sich Familien, Freunde, Einheimische und Besucher. Die Bierwagen und Cocktailstände sind der perfekte Treffpunkt. Doch was macht die Momente dort so besonders?

Marian Redl kommt kaum zur Ruhe. Er zapft literweise Bier und Radler, sorgt für Nachschub und gibt Pfand zurück. Dennoch bleibt immer etwas Zeit für einen Plausch mit den Kunden. Ein ähnliches Programm absolviert seine Tochter Jennifer am Stand nebenan. Sie kredenzt Cocktails, drapiert Schirmchen auf den Gläsern, schneidet Limetten und füllt...