Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sabine Scholz (rechts) und Sabine Ruhnke lassen es sich am Cocktailstand gut gehen. Bei ihnen bleibt am Wochenende die Küche kalt. Foto: Julia Czaja
Sabine Scholz (rechts) und Sabine Ruhnke lassen es sich am Cocktailstand gut gehen. Bei ihnen bleibt am Wochenende die Küche kalt. Foto: Julia Czaja Bild: Julia Czaja
Sabine Scholz (rechts) und Sabine Ruhnke lassen es sich am Cocktailstand gut gehen. Bei ihnen bleibt am Wochenende die Küche kalt. Foto: Julia Czaja
Sabine Scholz (rechts) und Sabine Ruhnke lassen es sich am Cocktailstand gut gehen. Bei ihnen bleibt am Wochenende die Küche kalt. Foto: Julia Czaja Bild: Julia Czaja
Mittweida
Mittweidaer Altstadtfest: Bier, Wasser und Cocktails - und unvergessliche Begegnungen
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Altstadtfest in Mittweida treffen sich Familien, Freunde, Einheimische und Besucher. Die Bierwagen und Cocktailstände sind der perfekte Treffpunkt. Doch was macht die Momente dort so besonders?

Marian Redl kommt kaum zur Ruhe. Er zapft literweise Bier und Radler, sorgt für Nachschub und gibt Pfand zurück. Dennoch bleibt immer etwas Zeit für einen Plausch mit den Kunden. Ein ähnliches Programm absolviert seine Tochter Jennifer am Stand nebenan. Sie kredenzt Cocktails, drapiert Schirmchen auf den Gläsern, schneidet Limetten und füllt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.08.2025
2 min.
Altstadtfest in Mittweida: Weitere Bilder vom größten Volksfest der Region
 8 Bilder
Die Altstadt von Mittweida verwandelte sich drei Tage lang in ein pulsierendes Festgelände.
Alexander Christoph
02.02.2016
8 min.
Sinn und Sinnlichkeit
Die 15-jährige Laetitia Pittschaft aus Augustusburg gehört zu den großen Akkordeon-Talenten der Region. Beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" erreichte sie mit sagenhaften 24 Punkten einem ersten Preis - und eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb.
Jugend-Musiziert-Organisatorin und Musikschul-Leiterin Nancy Gibson über unterschätzte musische Bildung, überhöhte Ansprüche und Freude
15.08.2025
3 min.
Altstadtfest Mittweida: Das sind die schönsten Bilder von der Eröffnung
Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) brauchte nur zwei Schläge für den Fassbieranstich.
Mittweida startet farbenfroh in drei Festtage: Das Altstadtfest hat begonnen! Die schönsten Momente und Impressionen vom Auftakt finden Sie hier.
Julia Czaja, Manuel Niemann
18.08.2025
4 min.
Insolvenz: Hat traditionsreicher Betrieb im Erzgebirge noch eine Chance?
Das Tor ist zu, das Aquinos-Werksgelände im Gewerbegebiet in Jöhstadt verwaist. Die Zukunft des Betriebs, in dem Lattenroste hergestellt wurden, ungewiss.
Die Produktion war bereits gestoppt, was nichts Gutes ahnen ließ. Nun hat eine vorläufige Insolvenzverwalterin bei der Aquinos Bedding Germany GmbH und damit auch im Werk in Jöhstadt das Sagen. Was nun passiert.
Kjell Riedel
18:05 Uhr
2 min.
Frau in Leipzig getötet und Kind verletzt
In Leipzig wurde eine Frau getötet und ein Kind schwer verletzt.
In Leipzig entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau und ein Kind. Die 42-Jährige stirbt wenig später. Ein Mann wird festgenommen. Was ist bisher bekannt?
18:15 Uhr
3 min.
Im Tischtennis-Pokal: TTC Sachsenring steht vor erster Standortbestimmung
Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal wird seine Heimspiele auch in der Saison 2025/26 noch einmal in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in Limbach-Oberfrohna austragen.
Zehn Zweit- und sechs Drittligisten sind an diesem Wochenende in der Vorrunde gefordert. Für die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal wird es beim Viererturnier in Karlsruhe-Grünwettersbach ernst.
Markus Pfeifer
Mehr Artikel