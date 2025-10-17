Mittweidaer Klinik-Chef: Krankenhaus trotz Sparpakets stabil aufgestellt

Mittweida. Vom jüngsten Sparpaket im Gesundheitswesen ist auch das Mittweidaer Klinikum betroffen. Der Geschäftsführer der landkreiseigenen Krankenhausgesellschaft LMK, Florian Claus, sieht das Haus dennoch stabil aufgestellt, auch für die anstehende Strukturreform.

Freie Presse: Das Bundeskabinett hat jetzt ein Sparpaket für das Gesundheitswesen beschlossen. Der größte Einsparposten bezieht sich auf die Krankenhäuser. Der Anstieg der Vergütungen für deren Leistungen soll 2026 begrenzt werden. Welche Folgen wird das Sparpaket für die Mittweidaer Krankenhausgesellschaft LMK haben?