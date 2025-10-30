Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Mittweidas erfolgreichste Sportler geehrt: Herz von Bürgerpolizist schlägt für Mountainbike und Rennrad

Marcel Grimmer, der sich im Mountainbike-Sport engagiert, wurde geehrt.
Marcel Grimmer, der sich im Mountainbike-Sport engagiert, wurde geehrt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Von Franziska Bernhardt-Muth
Mit Ehrgeiz und viel Trainingsfleiß haben Mittweidaer Sportler überzeugt und wurden nun von der Stadt ausgezeichnet. Zu ihnen gehörte auch Marcel Grimmer. Er fährt schon mal 1000 Kilometer am Stück.

Sie trainieren hart - allein, im Team oder leiten andere an. Das zahlt sich aus und Erfolge stellen sich ein. Jetzt sind einige der besten Sportler Mittweidas im Rathaus empfangen und von OB Ralf Schreiber geehrt worden. Zu den Ausgezeichneten gehört auch Marcel Grimmer, dessen Gesicht nicht nur Mountainbike-Enthusiasten bekannt sein dürfte....
