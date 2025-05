Mittweidas Erzieherinnen treffen Kultusminister Clemens: „Die Angst um unsere Jobs ist real“

Sinkende Kinderzahlen und hohe Kosten: Mittweida will die Kita-Landschaft erhalten, doch es drohen auch Einschnitte beim Personal. Der Staatsminister wurde nun mit weiteren Problemen konfrontiert. Droht eine Abwanderung junger Fachkräfte?

Die Kinderzahlen sinken massiv - das beschäftigt die Stadtverwaltung Mittweida laut Oberbürgermeister Ralf Scheiber (CDU) schon seit einem Dreivierteljahr. Die Mitarbeiter der Einrichtungen sind alarmiert, weil Einschnitte in die Kita-Landschaft nicht nur in Mittweida, sondern in ganz Sachsen drohen. „Die Angst um unsere Jobs ist real“, sagt...