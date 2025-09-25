Motivationsrede bringt Waldheimerin Preis bei Wettbewerb: „Für mich war es die Feuertaufe“

Mittweida
Stefanie Jahn aus Waldheim hat am International Speaker Award teilgenommen. Die dreifache Mutter - früher im Cheerleading aktiv - hatte nur vier Minuten Zeit, Jury und Publikum zu überzeugen.
Andere motivieren, etwas umzusetzen - das ist die Leidenschaft von Stefanie Jahn aus Waldheim. Damit konnte sie vor kurzem auch bei einem Wettbewerb mit Teilnehmern aus dem In- und Ausland überzeugen und eine Auszeichnung gewinnen. Die Mittelsächsin fühlt sich bestärkt, diesen Weg weiterzugehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.