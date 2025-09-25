Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Stefanie Jahn aus Waldheim hat beim Wettbewerb „Speaker Slam“ einen Preis erhalten.
Stefanie Jahn aus Waldheim hat beim Wettbewerb „Speaker Slam“ einen Preis erhalten. Bild: Justin Bockey
Stefanie Jahn aus Waldheim hat beim Wettbewerb „Speaker Slam“ einen Preis erhalten.
Stefanie Jahn aus Waldheim hat beim Wettbewerb „Speaker Slam“ einen Preis erhalten. Bild: Justin Bockey
Mittweida
Motivationsrede bringt Waldheimerin Preis bei Wettbewerb: „Für mich war es die Feuertaufe“
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stefanie Jahn aus Waldheim hat am International Speaker Award teilgenommen. Die dreifache Mutter - früher im Cheerleading aktiv - hatte nur vier Minuten Zeit, Jury und Publikum zu überzeugen.

Andere motivieren, etwas umzusetzen - das ist die Leidenschaft von Stefanie Jahn aus Waldheim. Damit konnte sie vor kurzem auch bei einem Wettbewerb mit Teilnehmern aus dem In- und Ausland überzeugen und eine Auszeichnung gewinnen. Die Mittelsächsin fühlt sich bestärkt, diesen Weg weiterzugehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
2 min.
Vom Winnetou-Schöpfer bis zum Volkskammerpräsidenten: Diese bekannten Männer und Frauen saßen in Waldheim in Haft
Bekannter Häftling: ein Porträt von Karl May 2012 vor „seinem“ Museum in Radebeul.
Die Justizvollzugsanstalt Waldheim ist das älteste Gefängnis Deutschlands. Zu den Insassen zählten unter anderen Karl May und Horst Sindermann – und wer noch?
Franziska Bernhardt-Muth
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
1 min.
Britisches Königspaar reist im Oktober in den Vatikan
König Charles III. und Königin Camilla reisen in den Vatikan. (Archivbild)
Zum zweiten Mal in diesem Jahr reisen der britische König und seine Frau in den Vatikan. Ein besonderes Treffen steht auf dem Programm.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
18.02.2025
3 min.
Erzgebirgerin räumt beim internationalen Speaker Slam in Radebeul ab
Verena Kümmel aus Ehrenfriedersdorf begeistert Jury und Publikum beim ersten internationalen Speaker Slam in Sachsen.
Verena Kümmel aus Ehrenfriedersdorf gehört zu den Finalisten des von Top-Redner Hermann Scherer ausgetragenen Wettbewerbs. Mit welcher Botschaft überzeugte die Erzgebirgerin die anspruchsvolle Jury?
Michael Felber
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
Mehr Artikel