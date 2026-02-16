Nach Brand an Oberschule in Frankenberg: Weißes Auto ist gefunden, Brandstifter weiter gesucht

Das weiße Auto eines mutmaßlichen Zeugen geriet kurz in das Visier der Polizei. Deren Ermittlungen wegen Brandstiftung dauern an. Ist nach dem Brand der Unterricht in der Oberschule gefährdet?

In der Nacht zum Sonntag hat ein Feuer an der Erich-Viehweg-Oberschule in Frankenberg einen Schaden von mindestens 25.000 Euro verursacht.