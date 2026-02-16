MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der vom Feuer betroffene Flügel der Erich-Viehweg-Oberschule.
Der vom Feuer betroffene Flügel der Erich-Viehweg-Oberschule. Bild: Ingolf Rosendahl/Archiv
Der vom Feuer betroffene Flügel der Erich-Viehweg-Oberschule.
Der vom Feuer betroffene Flügel der Erich-Viehweg-Oberschule. Bild: Ingolf Rosendahl/Archiv
Mittweida
Nach Brand an Oberschule in Frankenberg: Weißes Auto ist gefunden, Brandstifter weiter gesucht
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das weiße Auto eines mutmaßlichen Zeugen geriet kurz in das Visier der Polizei. Deren Ermittlungen wegen Brandstiftung dauern an. Ist nach dem Brand der Unterricht in der Oberschule gefährdet?

In der Nacht zum Sonntag hat ein Feuer an der Erich-Viehweg-Oberschule in Frankenberg einen Schaden von mindestens 25.000 Euro verursacht.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
3 min.
Welche Rolle spielt ein Auto mit Flö-Kennzeichen?: Nach Brand in Oberschule Frankenberg sucht die Polizei Zeugen
Gut 25.000 Euro Schaden entstanden bei einem Brand in der Erich-Viehweg-Oberschule.
25.000 Euro Schaden - das ist das Ergebnis einer mutmaßlichen Brandstiftung an der Erich-Viehweg-Oberschule in Frankenberg. Was dazu bisher bekannt ist.
Ingolf Rosendahl
21:57 Uhr
1 min.
Nur Silber: Laura Nolte verpasst Olympia-Gold im Monobob
Laura Nolte büßte ihre Führung im letzten Durchgang noch ein.
Als Führende geht Laura Nolte in den entscheidenden Durchgang. Doch zum erhofften Gold reicht es am Ende ganz knapp nicht.
12:00 Uhr
1 min.
Frankenberg: Unfallflucht in der Hohen Straße – Zeugen gesucht
Nach einer Unfallflucht in Frankenberg sucht die Polizei Zeugen.
Ein Unbekannter beschädigte in der Hohen Straße einen geparkten Seat Leon und fuhr davon. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.
Farhad Salmanian
22:10 Uhr
2 min.
Verkehrsbehinderungen wegen Verdi-Streikwoche bei Autobahn
Verdi-Mitglieder gehen auf die Straße. (Archivbild)
Die Gewerkschaft Verdi will in Tarifverhandlungen bei der Autobahngesellschaft des Bundes den Druck erhöhen. Die Folgen dürften viele Autofahrer zu spüren bekommen.
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
Mehr Artikel