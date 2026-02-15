MENÜ
  • Welche Rolle spielt ein Auto mit Flö-Kennzeichen?: Nach Brand in Oberschule Frankenberg sucht die Polizei Zeugen

Gut 25.000 Euro Schaden entstanden bei einem Brand in der Erich-Viehweg-Oberschule.
Mittweida
Welche Rolle spielt ein Auto mit Flö-Kennzeichen?: Nach Brand in Oberschule Frankenberg sucht die Polizei Zeugen
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

25.000 Euro Schaden - das ist das Ergebnis einer mutmaßlichen Brandstiftung an der Erich-Viehweg-Oberschule in Frankenberg. Was dazu bisher bekannt ist.

Das war keine ruhige Nacht für Frankenbergs Stadtwehrleiter Michael Knoth und seine Kameraden. Sonntag, 1.48 Uhr, wurden sie in die Altenhainer Straße gerufen. „Insgesamt waren wir 28 Leute aus der Stadt und von der Freiwilligen Feuerwehr Langenstriegis“, erzählte Knoth am Sonntag. „Zum Glück konnten wir das Feuer relativ schnell...
