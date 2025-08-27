Nach Einweihung neuer Radwege bei Hainichen: Fahrrad-Club kritisiert den Freistaat

Die Vertreter der Interessen von Radfahrern in Sachsen sehen es kritisch, dass Mittel für den weiteren Ausbau sicherer Radwege gekürzt wurden.

Drei Radwege bei Hainichen wurden vor wenigen Tagen mit einer Feier, an der auch Landrat Sven Krüger (ptl.) teilnahm, eingeweiht. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Sachsen macht nun Druck, dass bald weitere sichere Strecken ausgebaut werden.