Bei Gersdorf war vor kurzem Start zur Einweihung neuer Radwege bei Hainichen.
Bei Gersdorf war vor kurzem Start zur Einweihung neuer Radwege bei Hainichen.
Mittweida
Nach Einweihung neuer Radwege bei Hainichen: Fahrrad-Club kritisiert den Freistaat
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Die Vertreter der Interessen von Radfahrern in Sachsen sehen es kritisch, dass Mittel für den weiteren Ausbau sicherer Radwege gekürzt wurden.

Drei Radwege bei Hainichen wurden vor wenigen Tagen mit einer Feier, an der auch Landrat Sven Krüger (ptl.) teilnahm, eingeweiht. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Sachsen macht nun Druck, dass bald weitere sichere Strecken ausgebaut werden.
