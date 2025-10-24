Nach Hinweisen aus den USA: Kinderporno-Fall in Mittelsachsen vor Gericht

Vor Gericht sorgen Fälle von Verbreitung von Kinderpornografie immer wieder für Aufsehen. Doch deren Anzahl sinkt. Wie die Chemnitzer Kriminalpolizei auf Tatverdächtige aufmerksam wird, zeigt ein Fall aus Mittelsachsen exemplarisch.

Fälle von Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie sind zwar auch in jüngster Zeit mehrfach vor dem Amtsgericht Döbeln verhandelt worden. Doch der Eindruck, dass sich diese Fälle im Vergleich zu den Vorjahren häufen, wird nicht durch aktuelle Polizeistatistik bestätigt. Im Gegenteil: Für das Jahr 2025 zeichnet sich derzeit eher eine...