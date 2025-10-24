Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Kriminaloberkommissarin sitzt vor einem Auswertungscomputer bei Ermittlungen gegen Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch.
Eine Kriminaloberkommissarin sitzt vor einem Auswertungscomputer bei Ermittlungen gegen Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch. Bild: Arne Dedert/dpa/Archiv
Eine Kriminaloberkommissarin sitzt vor einem Auswertungscomputer bei Ermittlungen gegen Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch.
Eine Kriminaloberkommissarin sitzt vor einem Auswertungscomputer bei Ermittlungen gegen Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch. Bild: Arne Dedert/dpa/Archiv
Mittweida
Nach Hinweisen aus den USA: Kinderporno-Fall in Mittelsachsen vor Gericht
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor Gericht sorgen Fälle von Verbreitung von Kinderpornografie immer wieder für Aufsehen. Doch deren Anzahl sinkt. Wie die Chemnitzer Kriminalpolizei auf Tatverdächtige aufmerksam wird, zeigt ein Fall aus Mittelsachsen exemplarisch.

Fälle von Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie sind zwar auch in jüngster Zeit mehrfach vor dem Amtsgericht Döbeln verhandelt worden. Doch der Eindruck, dass sich diese Fälle im Vergleich zu den Vorjahren häufen, wird nicht durch aktuelle Polizeistatistik bestätigt. Im Gegenteil: Für das Jahr 2025 zeichnet sich derzeit eher eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
08.10.2025
7 min.
„Ende der freien Gesellschaft“: Was Sie über die geplante Chatkontrolle der EU wissen müssen
Millionenfach werden Chatnachrichten jeden Tag hin- und hergeschickt. Sollte die Chatkontrolle kommen, würde vorher eine Software jede ausgehende Nachricht scannen.
Im Kampf gegen Kinderpornos soll jede ausgehende Chatnachricht in der Europäischen Union vor dem Versand mitgelesen werden. Die Folgen für Meinungsäußerungen und Privatsphäre wären verheerend.
Patrick Hyslop
16.10.2025
4 min.
„Harte kinderpornografische Inhalte“ verbreitet: 45-Jähriger muss aber nicht ins Gefängnis
Fotos mit kinderpornografischem Inhalten hat ein Mittelsachse versendet. Ermittler haben die Aufnahmen auf seinem Mobiltelefon und anderen elektronischen Geräten gefunden.
Obwohl der Täter einschlägig vorbestraft ist, erhält er nach dem Urteil am Amtsgericht Döbeln erneut die Chance zur Bewährung. Eine Frage konnte durch ein psychiatrisches Gutachten nicht geklärt werden.
Jan Leißner
26.10.2025
1 min.
Zug bleibt mehrere Stunden auf der Strecke liegen
Rund 200 Fahrgäste mussten mehrere Stunden in einem liegengebliebenen Zug ausharren. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg von Dresden nach Hannover. Da kommt es überraschend zu einem Halt. Die Fahrgäste brauchen am Abend viel Geduld.
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
Mehr Artikel