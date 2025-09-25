Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Kita „Märchenland“ in Seifersbach bietet Platz für 125 Krippen- und Kindergartenkinder.
Die Kita „Märchenland“ in Seifersbach bietet Platz für 125 Krippen- und Kindergartenkinder.
Mittweida
Neue Fluchttreppe für Kita „Märchenland“ in Seifersbach
Von Rita Türpe
Kita-Leiterin Maria Garmatsch freut sich: Bald wird die alte, verwitterte Treppe durch eine stabile Edelstahlkonstruktion ersetzt.

Die Sicherheit von Kindern und Personal in der Kita „Märchenland“ in Seifersbach erfordert nach Ansicht der Rossauer Gemeinderäte baldiges Handeln. In ihrer jüngsten Sitzung entschieden sie, dass die Fluchttreppe an der Einrichtung instandgesetzt und damit eine Gefahrenquelle beseitigt wird.
