Die Freilufttafel im Rahmen der „Lost Places“-Aktionen brachte am Mittwochnachmittag ungewohntes Leben in die Fußgängerzone im Mittweidaer Neubaugebiet an der Lauenhainer Straße.
Die Freilufttafel im Rahmen der „Lost Places“-Aktionen brachte am Mittwochnachmittag ungewohntes Leben in die Fußgängerzone im Mittweidaer Neubaugebiet an der Lauenhainer Straße.
Mittweida
Neue Impulse fürs Neubaugebiet: Freilufttafel vereint Nachbarn in Mittweida
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dort, wo sich einst eine grüne Achse quer durchs Viertel ziehen soll, wurde jetzt aufgetafelt: Ein Festbankett zwischen Neubaublöcken, das den Zusammenhalt stärken sollte. Ist der Versuch geglückt?

Neun Tische, wo einst einmal die grüne Achse des Viertels entstehen soll. Der Fußgängerbereich zwischen Bernhard-Schmidt-Schule und der alten Kaufhalle im Neubaugebiet an der Lauenhainer Straße verwandelt sich am Mittwoch aber erst einmal zu einer großen Tafel. Nach den Plänen der Stadt soll sich hier künftig einmal eine begrünte Promenade...
Mehr Artikel