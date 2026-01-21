Neue Möbel für Hainichener Schüler

Hainichen investiert in höhenverstellbare Möbel für die Eduard-Feldner-Grundschule. Die Finanzierung erfolgte ausschließlich aus städtischen Mitteln.

Die Eduard-Feldner-Grundschule in Hainichen hat drei Klassenzimmer mit neuen Tischen und Stühlen für die Schüler sowie Lehrertischen mit Stühlen ausgestattet. Laut Stadtverwaltung sind die Möbel höhenverstellbar. Sie können bei Bedarf individuell auf die Körpergröße der Kinder abgestimmt werden. Die Anschaffung der drei...