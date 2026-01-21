MENÜ
So sehen die neuen Tische und Stühle in der Eduard-Feldner-Grundschule aus.
So sehen die neuen Tische und Stühle in der Eduard-Feldner-Grundschule aus.
Mittweida
Neue Möbel für Hainichener Schüler
Von Holk Dohle
Hainichen investiert in höhenverstellbare Möbel für die Eduard-Feldner-Grundschule. Die Finanzierung erfolgte ausschließlich aus städtischen Mitteln.

Die Eduard-Feldner-Grundschule in Hainichen hat drei Klassenzimmer mit neuen Tischen und Stühlen für die Schüler sowie Lehrertischen mit Stühlen ausgestattet. Laut Stadtverwaltung sind die Möbel höhenverstellbar. Sie können bei Bedarf individuell auf die Körpergröße der Kinder abgestimmt werden. Die Anschaffung der drei...
