Neuer Anstrich, neues Logo, neue Energie: Jugendclub Frankenau ist bereit für den Dorfabend bei Mittweida

Mittweida
Neues Leben im langgezogenen Dorf: Der frisch renovierte Jugendclub feiert Freitag mit beim Dorfabend. Jung und Alt rücken bei Volleyball, Kinderflohmarkt und Lagerfeuer zusammen. Was hält das Dorf im Kern zusammen?
Alles soll neu strahlen: In Frankenau hat man sich reingekniet, um den Jugendclub rechtzeitig zum Dorfabend am Freitag ins richtige Licht zu rücken. „Man steckt unwahrscheinlich viel Energie rein, es braucht immer Leute, die sich kümmern“, sagt Ortsvorsteher Ingo Gringer. „Umso schöner ist es, wenn die Leute dann mitziehen.“
