Neues Funktionsgebäude an der Talsperre Kriebstein wächst: Einblicke zum Richtfest

Im nächsten Sommer soll das neue Gebäude - in markanter Holzbauweise entstanden - nutzbar sein.

Mit Räumen und Fußböden aus Holz entsteht derzeit ein neues Funktionsgebäude oberhalb der Seebühne an der Talsperre Kriebstein. Zum Beginn der Spielsaison 2026 soll es erstmals Umkleiden und Duschen für die Darsteller, Toiletten und Gastronomie bieten. Am Dienstag ist am Gebäude Richtfest gefeiert worden. Dazu waren unter anderem Landrat...