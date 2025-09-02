Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Blick auf die Fläche, auf der ein Gewerbepark neben dem Hagebaumarkt entstehen soll. Bild: Erik Frank Hoffmann
Blick auf die Fläche, auf der ein Gewerbepark neben dem Hagebaumarkt entstehen soll. Bild: Erik Frank Hoffmann
Mittweida
Neues Gewerbegebiet in Hainichen: Der Vorentwurf steht
Redakteur
Von Manuel Niemann
Keine Biogasanlage, keine Logistik - dafür neue Firmen und Arbeitsplätze für Hainichen: Der Stadtrat entscheidet am Mittwoch über die Zukunft von „Technologie- und Gewerbepark Areal 4“.

Der „Technologie- und Gewerbepark Areal 4“ soll am Mittwoch mithilfe des Stadtrats mehr Kontur bekommen. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Saal des „Goldenen Löwen“. Als Investor tritt die Fuchs Immobilien GmbH & Co. KG auf.
