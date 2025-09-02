Neues Gewerbegebiet in Hainichen: Der Vorentwurf steht

Keine Biogasanlage, keine Logistik - dafür neue Firmen und Arbeitsplätze für Hainichen: Der Stadtrat entscheidet am Mittwoch über die Zukunft von „Technologie- und Gewerbepark Areal 4“.

Der „Technologie- und Gewerbepark Areal 4“ soll am Mittwoch mithilfe des Stadtrats mehr Kontur bekommen. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Saal des „Goldenen Löwen“. Als Investor tritt die Fuchs Immobilien GmbH & Co. KG auf. Der „Technologie- und Gewerbepark Areal 4“ soll am Mittwoch mithilfe des Stadtrats mehr Kontur bekommen. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Saal des „Goldenen Löwen“. Als Investor tritt die Fuchs Immobilien GmbH & Co. KG auf.