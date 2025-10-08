Neues Mehrzweckgebäude an der Seebühne Kriebstein: Komplett aus Holz und bald bereit fürs Richtfest

Der Rohbau an der Talsperre steht: Aus Massivholz entsteht ein neues Mehrzweckgebäude, das zur Saison 2026 erstmals Umkleiden, Duschen und Gastronomie bietet – falls alles nach Plan läuft.

Der Rohbau ist fast komplett, das Richtfest naht: Auf der Baustelle des Funktionsgebäudes an der Talsperre Kriebstein wird derzeit alles dafür getan, um den Zeitplan zu halten. Momentan gleicht das Gebäude noch einem länglichen „Holzkasten" mit 25 Zentimeter starken Massivholzwänden, im Inneren 14 Zentimeter stark.