Neugierige Blicke am Schwanenteich in Mittweida: Nachwuchs im Wildgehege

In den Schwanenteichanlagen in Mittweida gibt es wieder ein „Bambi“. Ende Juli bekam eine Damhirschkuh Nachwuchs.

Der ein oder andere Mittweidaer hat es schon bemerkt: Neugierige tummeln sich am Schwanenteich und drehen vorsichtige Runden um das Damwild-Gehege. Am 19. Juli hat eine Wildkuh ihren Nachwuchs zur Welt gebracht, ein Kalb.