Das Damwild am Schwanenteich beim Grasen. Muttertier und Nachwuchs verstecken sich noch. Bild: Mario Hösel
Das Damwild am Schwanenteich beim Grasen. Muttertier und Nachwuchs verstecken sich noch. Bild: Mario Hösel
Mittweida
Neugierige Blicke am Schwanenteich in Mittweida: Nachwuchs im Wildgehege
Von Alisa Marcinkowski
In den Schwanenteichanlagen in Mittweida gibt es wieder ein „Bambi“. Ende Juli bekam eine Damhirschkuh Nachwuchs.

Der ein oder andere Mittweidaer hat es schon bemerkt: Neugierige tummeln sich am Schwanenteich und drehen vorsichtige Runden um das Damwild-Gehege. Am 19. Juli hat eine Wildkuh ihren Nachwuchs zur Welt gebracht, ein Kalb.
