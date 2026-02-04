MENÜ
Rund 400 Gäste kamen zum Neujahrsempfang in Mittweida.
Rund 400 Gäste kamen zum Neujahrsempfang in Mittweida. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas/Archiv
Rund 400 Gäste kamen zum Neujahrsempfang in Mittweida.
Rund 400 Gäste kamen zum Neujahrsempfang in Mittweida. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas/Archiv
Mittweida
Neujahrsempfang in Mittweida: Drei Gruppen erhalten eine Spende
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Über Spenden, Sponsoring und den Verkauf von Getränken nahm die Stadt Geld ein. Unter anderem geht dieses an die neue Kinderfeuerwehr.

Hunderte Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft empfing Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) zum Neujahrsempfang der Stadt am 9. Januar. Doch es wurde nicht nur gefeiert, sondern auch Geld für den guten Zweck eingenommen. 6495 Euro kamen aus Spenden und Sponsoring zusammen sowie 3245 Euro über den...
