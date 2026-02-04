Neujahrsempfang in Mittweida: Drei Gruppen erhalten eine Spende

Über Spenden, Sponsoring und den Verkauf von Getränken nahm die Stadt Geld ein. Unter anderem geht dieses an die neue Kinderfeuerwehr.

Hunderte Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft empfing Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) zum Neujahrsempfang der Stadt am 9. Januar. Doch es wurde nicht nur gefeiert, sondern auch Geld für den guten Zweck eingenommen. 6495 Euro kamen aus Spenden und Sponsoring zusammen sowie 3245 Euro über den...