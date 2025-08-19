Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei fahndet nach einem dreisten Einbrecher.
Die Polizei fahndet nach einem dreisten Einbrecher. Bild: Symbolfoto: Harry Haertel/Archiv
Die Polizei fahndet nach einem dreisten Einbrecher.
Die Polizei fahndet nach einem dreisten Einbrecher. Bild: Symbolfoto: Harry Haertel/Archiv
Mittweida
Niederrossau: Einbruch am helllichten Tag
Redakteur
Von Heiko Hößler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Täter wurde von einer Hausbewohnerin ertappt. Er entkam trotzdem mit seiner Beute.

Ein Unbekannter ist am helllichten Tag in ein Einfamilienhaus im Rossauer Ortsteil Niederrossau eingebrochen. Laut Polizei stieg er am Montag gegen 12.30 Uhr in das Haus an der Hauptstraße ein. Aus einer Handtasche stahl er einen vierstelligen Bargeldbetrag. Dann wollte er im Obergeschoss nach weiterer Beute suchen. Dabei ertappte ihn jedoch eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
1 min.
Radfahrer begeht in Hainichen Unfallflucht
Die Mittweidaer Polizei sucht nach einem Unfall einen unbekannten Radfahrer.
Der Mann soll eine ältere Dame angefahren haben, die stürzte und sich verletzte.
Heiko Hößler
11:18 Uhr
1 min.
Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens erklärt
Viele Menschen im Gazastreifen leiden Hunger. (Archivbild)
In einem nördlichen Bereich des Gazastreifens ist eine Hungersnot erklärt worden. Die dafür notwendigen Kriterien seien erfüllt, teilte die zuständige IPC-Initiative (Integrated Food Security...
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
11:20 Uhr
5 min.
Debatte über Kassenbeiträge: Mehr Zuzahlung und Arztgebühr?
Wer Arzneimittel kauft, könnte nach einem neuen Vorschlag mehr zahlen müssen.
Die Ausgaben der Krankenkassen steigen, die Einnahmen hinken hinterher. Vorschläge gegen die Misere häufen sich. Sollen Patienten stärker bei den Arzneimitteln zur Kasse gebeten werden?
13.08.2025
1 min.
Einbruch in Falkensteiner Firma
Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher.
Der Täter wurde offenbar gestört und floh ohne Beute. Die Polizei fahndet nach ihm.
Heiko Hößler
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel