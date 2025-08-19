Niederrossau: Einbruch am helllichten Tag

Der Täter wurde von einer Hausbewohnerin ertappt. Er entkam trotzdem mit seiner Beute.

Ein Unbekannter ist am helllichten Tag in ein Einfamilienhaus im Rossauer Ortsteil Niederrossau eingebrochen. Laut Polizei stieg er am Montag gegen 12.30 Uhr in das Haus an der Hauptstraße ein. Aus einer Handtasche stahl er einen vierstelligen Bargeldbetrag. Dann wollte er im Obergeschoss nach weiterer Beute suchen. Dabei ertappte ihn jedoch eine...