OB-Wahl in Hainichen: Dieter Greysinger triumphiert erneut

Mittweida
Der alte ist der neue OB: Dieter Greysinger hat die Wahl für sich entschieden. Der 60-Jährige trat ohne Konkurrenz an. Spannendste Frage war daher die nach der Wahlbeteiligung.
Dieter Greysinger ist am Sonntag als OB von Hainichen im Amt bestätigt worden. Der SPD-Politiker erhielt 2319 Stimmen – mithin 96,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis bei 37,2 Prozent. 6712 von rund 8200 Einwohnern waren wahlberechtigt. 91 davon nutzen die Chance, einen Namen auf den Stimmzettel zu...
