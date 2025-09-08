Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Oberbürgermeister Dieter Greysinger auf einem seiner Wahlplakate an der Bahnhofstraße in Hainichen.
Oberbürgermeister Dieter Greysinger auf einem seiner Wahlplakate an der Bahnhofstraße in Hainichen. Bild: Falk Bernhardt
Oberbürgermeister Dieter Greysinger auf einem seiner Wahlplakate an der Bahnhofstraße in Hainichen.
Oberbürgermeister Dieter Greysinger auf einem seiner Wahlplakate an der Bahnhofstraße in Hainichen. Bild: Falk Bernhardt
Mittweida
Obwohl er der einzige Kandidat in Hainichen ist: Darum macht OB Dieter Greysinger Wahlwerbung
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 60-Jährige strebt eine vierte Amtszeit nach der Wahl am 28. September an und nennt Ideen, für die er kämpfen will. Entschieden ist noch nichts: Auf dem Stimmzettel ist Platz für weitere Namen.

Dieter Greysinger will es wissen - inzwischen zum vierten Mal. In diesem Monat kandidiert er erneut um das höchste Amt in Hainichen. Zur Oberbürgermeisterwahl am 28. September wirft der Amtsinhaber mit SPD-Parteibuch wieder seinen Hut in den Ring. Nur: Im Ring ist gar kein anderer. Der 60-Jährige ist der einzige Kandidat. Trotzdem macht er...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:07 Uhr
2 min.
Tusk: Verbündete bieten Hilfe bei Luftverteidigung an
Regierungschef Tusk hat nach eigenen Angaben Hilfsangebote für die polnische Luftverteidigung bekommen.
Polen ist erschüttert: Erstmals musste eine große Zahl russischer Drohnen über dem Nato-Land abgeschossen werden. Warschau sucht den Schulterschluss mit den europäischen Partnern.
29.07.2025
1 min.
Hainichen: Nur ein Kandidat will Oberbürgermeister werden
Hainichen wählt im September einen neuen Oberbürgermeister (Symbolbild).
Für die Wahl des neuen Stadtoberhaupts im September ist nur ein Vorschlag eingegangen.
Franziska Bernhardt-Muth
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
02.09.2025
3 min.
Oberbürgermeister zu Verkehr vor Grundschule in Hainichen: „Unglaubliche Zustände“
Morgendlicher Verkehr vor der Grundschule in Hainichen.
Die Stadt hat vor Unterrichtsbeginn kontrolliert und zur Kasse gebeten. Dieter Greysinger richtet einen Appell an die Eltern. Unterdessen äußert sich das Landratsamt zum Thema Zebrastreifen.
Franziska Bernhardt-Muth
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
Mehr Artikel