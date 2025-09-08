Obwohl er der einzige Kandidat in Hainichen ist: Darum macht OB Dieter Greysinger Wahlwerbung

Der 60-Jährige strebt eine vierte Amtszeit nach der Wahl am 28. September an und nennt Ideen, für die er kämpfen will. Entschieden ist noch nichts: Auf dem Stimmzettel ist Platz für weitere Namen.

Dieter Greysinger will es wissen - inzwischen zum vierten Mal. In diesem Monat kandidiert er erneut um das höchste Amt in Hainichen. Zur Oberbürgermeisterwahl am 28. September wirft der Amtsinhaber mit SPD-Parteibuch wieder seinen Hut in den Ring. Nur: Im Ring ist gar kein anderer. Der 60-Jährige ist der einzige Kandidat. Trotzdem macht er...