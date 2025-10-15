Oktoberfest, Klassik, Kürbis- und Gruselspaß: Fünf Tipps für das Wochenende in Mittelsachsen

Regionale Handwerkskunst, Festzelt-Atmosphäre und Feuerkunst: Am Wochenende gibt es in Mittelsachsen spannende Entdeckungen und stimmungsvolle Events – ganz im Zeichen des Herbsts.

Drei Tage Feierlaune in Mittweida: Von Freitagabend bis Sonntagnachmittag erwartet Gäste auf dem Marktplatz beim Oktoberfest urige Festzelt-Atmosphäre, Musik und deftige Schmankerl. Los geht es am Freitag um 19 Uhr mit dem Fassbieranstich. Bands wie Bernd Birbils and The East Street Band sorgen für ausgelassene Stimmung.