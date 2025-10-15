Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Herbstferien in Karls Erlebnis-Dorf: Familie Aurnhammer aus Erfurt freut sich auf ihren Besuch.
Herbstferien in Karls Erlebnis-Dorf: Familie Aurnhammer aus Erfurt freut sich auf ihren Besuch. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Herbstferien in Karls Erlebnis-Dorf: Familie Aurnhammer aus Erfurt freut sich auf ihren Besuch.
Herbstferien in Karls Erlebnis-Dorf: Familie Aurnhammer aus Erfurt freut sich auf ihren Besuch. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Oktoberfest, Klassik, Kürbis- und Gruselspaß: Fünf Tipps für das Wochenende in Mittelsachsen
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Regionale Handwerkskunst, Festzelt-Atmosphäre und Feuerkunst: Am Wochenende gibt es in Mittelsachsen spannende Entdeckungen und stimmungsvolle Events – ganz im Zeichen des Herbsts.

Drei Tage Feierlaune in Mittweida: Von Freitagabend bis Sonntagnachmittag erwartet Gäste auf dem Marktplatz beim Oktoberfest urige Festzelt-Atmosphäre, Musik und deftige Schmankerl. Los geht es am Freitag um 19 Uhr mit dem Fassbieranstich. Bands wie Bernd Birbils and The East Street Band sorgen für ausgelassene Stimmung.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16:00 Uhr
3 min.
Kammerzofen, Herzensbrecher und Klaviere: Vier Tipps für das Wochenende in Mittelsachsen
Die Kammerdienerinnen Agnes und Luise führen am Freitag durch Schloss Augustusburg.
Ob ins 16. Jahrhundert oder auf schottische Inseln, ins Reich der Klassik oder der Verführung, der Veranstaltungskalender von Mittelsachsen hält manche Reise bereit.
Wieland Josch
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
14:30 Uhr
2 min.
Ermittlungen zum Tod Fabians - Tümpel abgepumpt
Einsatzkräfte haben bei ihren Ermittlungen zum Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow erneut einen Tümpel im Bereich des Fundortes der Leiche in den Blick genommen.
Nach dem Fund des toten achtjährigen Jungen Fabian kehren Ermittler zurück an den Fundort südwestlich von Güstrow. Sie nehmen einen Bereich in den Blick, der zuvor schon im Fokus lag.
14:30 Uhr
2 min.
Medaille sicher: Deutsche Frauen stehen im EM-Halbfinale
Im EM-Halbfinale: Annett Kaufmann und das deutsche Tischtennis-Team eilen bei der EM in Zadar von Sieg zu Sieg.
Jetzt fehlen den deutschen Frauen nur noch zwei Siege bis zum EM-Titel im Tischtennis. Eine Medaille ist Annett Kaufmann und Co. aber auch nach dem Sieg gegen Schweden nicht mehr zu nehmen.
13.10.2025
3 min.
Gruselstart bei Karls in Döbeln: Nacht mit Feuerkunst und Drohnen
Eine Feuershow gehört zum Programm der ersten Grusel-Nacht im Erlebnis-Dorf von Karls in Döbeln.
Der schaurige Zauber von Halloween beginnt in Döbeln schon vor dem 31. Oktober mit einer Grusel-Nacht. Ein anderer Freizeitpark bietet am Feiertag einen neutralen Rückzugsort für Familien. Partylaune herrscht aber an vielen Orten Mittelsachsens.
Jan Leißner
Mehr Artikel