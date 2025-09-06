Oma Frida in Altmittweida feiert 100. Geburtstag: „Ich habe eigentlich immer Glück gehabt“

Mittweida
Vor einem Jahrhundert erblickte Frida „Fridel“ Götze auf dem Bauernhof ihrer Eltern das Licht der Welt, lebt bis heute hier mit ihrer Familie. Doch auch herumgekommen ist sie - bis nach Neuseeland.
Hören und Sehen fallen nicht mehr so leicht, und auch das Laufen dauert seine Zeit. Doch auf die Frage, wann etwas war oder wie alt jemand ist, antwortet Frida Götze aus Altmittweida präzise - und kann im Gespräch mit der „Freien Presse“ manches Mal ihrer Tochter Maritta Olewicki (70) weiterhelfen. Dabei feiert die Seniorin am Sonntag...
