Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Frida Götze wird am 7. September 100 Jahre alt. Das feiert sie mit vielen Gästen, darunter ihr Sohn Andreas Götze und Tochter Maritta Olewicki.
Frida Götze wird am 7. September 100 Jahre alt. Das feiert sie mit vielen Gästen, darunter ihr Sohn Andreas Götze und Tochter Maritta Olewicki. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Frida Götze wird am 7. September 100 Jahre alt. Das feiert sie mit vielen Gästen, darunter ihr Sohn Andreas Götze und Tochter Maritta Olewicki.
Frida Götze wird am 7. September 100 Jahre alt. Das feiert sie mit vielen Gästen, darunter ihr Sohn Andreas Götze und Tochter Maritta Olewicki. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Mittweida
Oma Frida in Altmittweida feiert 100. Geburtstag: „Ich habe eigentlich immer Glück gehabt“
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor einem Jahrhundert erblickte Frida „Fridel“ Götze auf dem Bauernhof ihrer Eltern das Licht der Welt, lebt bis heute hier mit ihrer Familie. Doch auch herumgekommen ist sie - bis nach Neuseeland.

Hören und Sehen fallen nicht mehr so leicht, und auch das Laufen dauert seine Zeit. Doch auf die Frage, wann etwas war oder wie alt jemand ist, antwortet Frida Götze aus Altmittweida präzise - und kann im Gespräch mit der „Freien Presse“ manches Mal ihrer Tochter Maritta Olewicki (70) weiterhelfen. Dabei feiert die Seniorin am Sonntag...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
4 min.
St. Egidien: Warum so viele VW-Leute zu diesem Automobilzulieferer wollen
Der frischgebackene Facharbeiter Leon Reinisch (li.) und Mario Ludwig, Chef des Werkzeugbaus bei ACPS, an einem Umformwerkzeug, das 800 Kilo schwer ist und in rund 250 Arbeitsstunden gefertigt wurde.
Als bester Azubi wurde jetzt ein Mitarbeiter von ACPS in St. Egidien ausgezeichnet. Im Gegensatz zu vielen anderen in der Auto-Branche sind sein Arbeitsplatz und die seiner Kollegen sicher. Das liegt an den speziellen Produkten des Unternehmens.
Bernd Appel
16:30 Uhr
4 min.
Mit Gott heraus aus der Pornosucht: Mittweidaer fängt in Thailand neu an
Patrick Wolf, aufgewachsen in Mittweida, ist Manager eines Gästehauses einer Missionsgemeinschaft in Thailand.
Patrick Wolf bereiste die Welt, datete und wurde abhängig. Dann, so sagt er, hatte er ein Erlebnis, das sein Leben veränderte. Heute erzählt er offen über seine Sucht und die Rückkehr zum Glauben.
Franziska Bernhardt-Muth
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
19:02 Uhr
4 min.
Frankreichs Regierung stürzt bei Vertrauensfrage
Der französische Premier Bayrou scheitert bei der Abstimmung in der Nationalversammlung.
Der Machtpoker von Frankreichs Premier Bayrou geht nach hinten los. Seine Regierung stürzt, bringt das Land in eine verzwickte Lage und setzt Macron unter Druck. Wie kommt Frankreich da raus?
Rachel Sommer, dpa
07.09.2025
5 min.
Maite Kelly macht ihre Fans im Vogtland glücklich
Maite Kelly ans Publikum: „Ich gehöre zu euch mit all meinen Kurven.“
Fast zwei Stunden nonstop: Maite Kelly gab am Freitag ein mitreißendes Konzert im Naturtheater Bad Elster. Mittendrin: Jasmin Sattler (9), ihr größter Fan aus Klingenthal. „Freie Presse“ hat sie beim Konzert begleitet.
Eckhard Sommer
15.07.2025
4 min.
Hoffest mit Livemusik, Lasershow und Flammkuchen: Falkenhainer legen sich auf der „Ranch“ ins Zeug für ihre Gäste
Sebastian und Reinhard Stingl stemmen mit Helfern das Hoffest in Falkenhain. Unter anderem waren am Dienstag noch Holzbretter zu beschriften. Hinten eine von drei Bars.
Familie Stingl und viele Helfer verwandeln die „Ranch“ im Mittweidaer Ortsteil einmal im Jahr in eine Partyzone. Was treibt sie an?
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel