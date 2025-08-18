Parkschein per Smartphone: Wie gut funktioniert das in Hainichen?

Zu Münze und Karte am Automaten gibt es jetzt eine digitale Alternative. Die „Freie Presse“ hat es ausprobiert. Erstes Fazit: Das Ticket per App bietet einige Vorteile.

Das ist sicher vielen Autofahrern schon passiert: Am Parkscheinautomat bemerkt man, nicht genug Bargeld dabeizuhaben. Was nun? In Hainichen kann seit wenigen Tagen das Smartphone helfen. Über die App „Parkster" kann ein digitales Parkticket gelöst werden.