Party mit Hakenkreuz-Fahnen in Mittelsachsen: Landrat Dirk Neubauer fordert zu Zivilcourage auf

Eine Spaziergängerin in Döbeln rief die Polizei. Sie veröffentlichte ein Video mit Hakenkreuzfahnen an einem Pavillon. In sozialen Netzwerken wird das mutige Einschreiten gelobt. Der Landrat ruft nun zu mehr Zivilcourage auf.

Als die Polizei vor Ort eintraf, waren keine Hakenkreuzfahnen mehr zu sehen. Ein Video bei Twitter zeigte am Wochenende allerdings deutliche Bilder und wird seither diskutiert: Mehrere Männer sind darin zu sehen, sie feiern am Lagerfeuer; an einem Pavillon im Döbelner Ortsteil Gärtitz sind dabei mehrere Hakenkreuzfahnen zu sehen. Als die Polizei vor Ort eintraf, waren keine Hakenkreuzfahnen mehr zu sehen. Ein Video bei Twitter zeigte am Wochenende allerdings deutliche Bilder und wird seither diskutiert: Mehrere Männer sind darin zu sehen, sie feiern am Lagerfeuer; an einem Pavillon im Döbelner Ortsteil Gärtitz sind dabei mehrere Hakenkreuzfahnen zu sehen.