Pascal für acht Jahre, Diana für zwölf: Junge Rekruten berichten in Mittweida, warum sie zur Bundeswehr wollten

Mittweida
Sie wünschen sich Struktur, Anstrengung und hoffen, persönlich zu reifen: Junge Soldaten des Panzergrenadierbataillons 371 berichten über ihren Weg zur Truppe - und was Freunde und Familie dazu sagen.
Zwei Daten gehen dieser Tage in die Chronik der Bundeswehr ein. Am Mittwoch ist der 70. Gründungstag gefeiert worden, am Donnerstag wurde bekannt: Union und SPD haben sich geeinigt - junge Männer sollen wieder gemustert werden. Auch für rund 140 junge Menschen in Mittweida war der Donnerstag ein besonderer Tag, in Verbindung mit der Armee. Die...
