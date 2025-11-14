Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • Pascal für acht Jahre, Diana für zwölf: Junge Rekruten berichten in Mittweida, warum sie zur Bundeswehr wollten

Gerhard (l.o.), Nevio (r.o.), Diana und Pascal haben sich für einen Weg bei der Bundeswehr entschieden.
Gerhard (l.o.), Nevio (r.o.), Diana und Pascal haben sich für einen Weg bei der Bundeswehr entschieden. Bild: Dietmar Thomas/ EHL Media/Montage: Eva-Maria Gey
Rekrut Pascal und seine Mutter Susanne am Nachmittag vor dem Gelöbnis. Viele Angehörige verfolgten die Zeremonie.
Rekrut Pascal und seine Mutter Susanne am Nachmittag vor dem Gelöbnis. Viele Angehörige verfolgten die Zeremonie. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Die Rekruten beim Einmarsch auf den Sportplatz am Schützenplatz.
Die Rekruten beim Einmarsch auf den Sportplatz am Schützenplatz. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Rund eine Stunde lang mussten die Rekruten in Formation stehen.
Rund eine Stunde lang mussten die Rekruten in Formation stehen. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) sprach zu den Soldatinnen und Soldaten.
Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) sprach zu den Soldatinnen und Soldaten. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Nach dem Gelöbnis hatten die Familien Gelegenheit, Fotos zu machen.
Nach dem Gelöbnis hatten die Familien Gelegenheit, Fotos zu machen. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Soldat Gerhard mit seinem Neffen und seiner Nichte.
Soldat Gerhard mit seinem Neffen und seiner Nichte. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt gestaltete das Gelöbnis musikalisch, unter anderem mit dem Steigerlied und dem Marienberger Bergmarsch.
Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt gestaltete das Gelöbnis musikalisch, unter anderem mit dem Steigerlied und dem Marienberger Bergmarsch. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Am Nachmittag konnten sich Besucher über die Karriere bei der Bundeswehr, an Ständen der Scharfschützen und auch über den Schützenpanzer Marder informieren. Auch Probesitzen im Panzer war möglich.
Am Nachmittag konnten sich Besucher über die Karriere bei der Bundeswehr, an Ständen der Scharfschützen und auch über den Schützenpanzer Marder informieren. Auch Probesitzen im Panzer war möglich. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Gerhard (l.o.), Nevio (r.o.), Diana und Pascal haben sich für einen Weg bei der Bundeswehr entschieden.
Gerhard (l.o.), Nevio (r.o.), Diana und Pascal haben sich für einen Weg bei der Bundeswehr entschieden. Bild: Dietmar Thomas/ EHL Media/Montage: Eva-Maria Gey
Rekrut Pascal und seine Mutter Susanne am Nachmittag vor dem Gelöbnis. Viele Angehörige verfolgten die Zeremonie.
Rekrut Pascal und seine Mutter Susanne am Nachmittag vor dem Gelöbnis. Viele Angehörige verfolgten die Zeremonie. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Die Rekruten beim Einmarsch auf den Sportplatz am Schützenplatz.
Die Rekruten beim Einmarsch auf den Sportplatz am Schützenplatz. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Rund eine Stunde lang mussten die Rekruten in Formation stehen.
Rund eine Stunde lang mussten die Rekruten in Formation stehen. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) sprach zu den Soldatinnen und Soldaten.
Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) sprach zu den Soldatinnen und Soldaten. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Nach dem Gelöbnis hatten die Familien Gelegenheit, Fotos zu machen.
Nach dem Gelöbnis hatten die Familien Gelegenheit, Fotos zu machen. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media
Soldat Gerhard mit seinem Neffen und seiner Nichte.
Soldat Gerhard mit seinem Neffen und seiner Nichte. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt gestaltete das Gelöbnis musikalisch, unter anderem mit dem Steigerlied und dem Marienberger Bergmarsch.
Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt gestaltete das Gelöbnis musikalisch, unter anderem mit dem Steigerlied und dem Marienberger Bergmarsch. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Am Nachmittag konnten sich Besucher über die Karriere bei der Bundeswehr, an Ständen der Scharfschützen und auch über den Schützenpanzer Marder informieren. Auch Probesitzen im Panzer war möglich.
Am Nachmittag konnten sich Besucher über die Karriere bei der Bundeswehr, an Ständen der Scharfschützen und auch über den Schützenpanzer Marder informieren. Auch Probesitzen im Panzer war möglich. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Pascal für acht Jahre, Diana für zwölf: Junge Rekruten berichten in Mittweida, warum sie zur Bundeswehr wollten
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie wünschen sich Struktur, Anstrengung und hoffen, persönlich zu reifen: Junge Soldaten des Panzergrenadierbataillons 371 berichten über ihren Weg zur Truppe - und was Freunde und Familie dazu sagen.

Zwei Daten gehen dieser Tage in die Chronik der Bundeswehr ein. Am Mittwoch ist der 70. Gründungstag gefeiert worden, am Donnerstag wurde bekannt: Union und SPD haben sich geeinigt - junge Männer sollen wieder gemustert werden. Auch für rund 140 junge Menschen in Mittweida war der Donnerstag ein besonderer Tag, in Verbindung mit der Armee. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
3 min.
Mittweida: Feierliches Gelöbnis für rund 140 Rekruten der „Marienberger Jäger“
Auf dem Sportplatz am Mittweidaer Schützenplatz fand am Abend das feierliche Gelöbnis von rund 140 jungen Soldaten des Panzergrenadierbataillons 371 statt.
Der Abend in der Partnerstadt der fünften Kompanie des Panzergrenadierbataillons war für die jungen Leute ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu ausgebildeten Soldaten.
Franziska Bernhardt-Muth
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
16.06.2023
4 min.
Patrick (33) schwört in Frankenberg der Bundesrepublik die Treue - und Linke protestieren
Obergefreiter Patrick (33) gehörte zu denn 55 Rekruten, die am Donnerstag auf dem Frankenberger Markt ihr Gelöbnis ablegten. Soldat auf Zeit zu sein, ist für den Werkzeugmechaniker aus der Oberlausitz der Wunschberuf.
55 Rekruten der 5. Kompanie des Panzergrenadierbataillons 371 legten am Donnerstag auf dem Markt ihr Gelöbnis ab. Familien, Freunde und Frankenberger waren dabei. Nicht alle waren einverstanden.
Ingolf Rosendahl
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
Mehr Artikel