Polizei fasst Verdächtigen und stellt gestohlenen Laptop sicher

In Mittweida ist in eine Wohnung eingebrochen worden. Dank einer aufmerksamen Nachbarin wurde der mutmaßliche Täter schnell geschnappt.

Einen Wohnungseinbruchsdiebstahl, der sich am Pfingstwochenende in der Poststraße in Mittweida ereignet hatte, konnte das Polizeirevier Mittweida nur wenige Tage später aufklären. Eine Anwohnerin hatte die Polizei Pfingstmontag über die aufgebrochene Tür einer Nachbarwohnung informiert. Aus den Räumen war, nachdem die Wohnungstür gewaltsam...