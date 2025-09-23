Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Von einem Anhänger wie diesem fehlt jede Spur. Bild: Polizeidirektion Chemnitz
Von einem Anhänger wie diesem fehlt jede Spur. Bild: Polizeidirektion Chemnitz
Mittweida
Polizei sucht Zeugen: Wo ist dieser Anhänger von Getränke Geins aus Hainichen?
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Das Unternehmen ist Opfer eines Diebstahls großer Dimension geworden. Nur ein Teil eines Fahrzeugs sowie das Ladegut - Bier, Limo und Wasser - sind im Raum Leipzig wieder aufgetaucht.

Einen solchen Diebstahl hat Getränke Geins in Hainichen noch nicht erlebt, bestätigt Standortleiter Thomas Teege. Vermutlich von Freitag auf Samstag haben Unbekannte einen Lkw, Marke Actros, mit Sattelauflieger und Anhänger vom Gelände des Getränkehandels an der Ahornstraße gestohlen. Nur zum Teil ist das Diebesgut wieder aufgetaucht.
Mehr Artikel