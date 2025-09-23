Polizei sucht Zeugen: Wo ist dieser Anhänger von Getränke Geins aus Hainichen?

Das Unternehmen ist Opfer eines Diebstahls großer Dimension geworden. Nur ein Teil eines Fahrzeugs sowie das Ladegut - Bier, Limo und Wasser - sind im Raum Leipzig wieder aufgetaucht.

Einen solchen Diebstahl hat Getränke Geins in Hainichen noch nicht erlebt, bestätigt Standortleiter Thomas Teege. Vermutlich von Freitag auf Samstag haben Unbekannte einen Lkw, Marke Actros, mit Sattelauflieger und Anhänger vom Gelände des Getränkehandels an der Ahornstraße gestohlen. Nur zum Teil ist das Diebesgut wieder aufgetaucht.