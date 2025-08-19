Radfahrer begeht in Hainichen Unfallflucht

Der Mann soll eine ältere Dame angefahren haben, die stürzte und sich verletzte.

Ein Radfahrer hat in Hainichen einen Unfall verursacht und ist geflohen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Unbekannte am Sonntag gegen 14 Uhr auf dem Rad- und Wanderweg zwischen der Gerichtsstraße und der Feldstraße eine 83-jährige Fußgängerin angefahren. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Radfahrer verließ die...