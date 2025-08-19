Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Mittweidaer Polizei sucht nach einem Unfall einen unbekannten Radfahrer.
Die Mittweidaer Polizei sucht nach einem Unfall einen unbekannten Radfahrer.
Mittweida
Radfahrer begeht in Hainichen Unfallflucht
Redakteur
Von Heiko Hößler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Mann soll eine ältere Dame angefahren haben, die stürzte und sich verletzte.

Ein Radfahrer hat in Hainichen einen Unfall verursacht und ist geflohen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Unbekannte am Sonntag gegen 14 Uhr auf dem Rad- und Wanderweg zwischen der Gerichtsstraße und der Feldstraße eine 83-jährige Fußgängerin angefahren. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Radfahrer verließ die...
