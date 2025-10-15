Rätselhaftes Verschwinden der Blitzer an der B 169 in Schlegel

Der Blitzer-Standort galt zuletzt noch als Spitzenreiter bei erfassten Tempoverstößen im Landkreis Mittelsachsen. Und doch müssen Autofahrer an der Stelle aktuell keine Angst vor teuren Fotos haben.

Ortskundige Autofahrer bremsen an der Stelle, um einem teuren Bußgeldbescheid zu entgehen. In der Ortsdurchfahrt des Hainichener Ortsteils Schlegel gilt ein Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde. Zwei Blitzer an der Bundessstraße 169 wachen seit 2018 darüber, dass das Limit in beide Fahrtrichtungen eingehalten wird. Doch jetzt sind die... Ortskundige Autofahrer bremsen an der Stelle, um einem teuren Bußgeldbescheid zu entgehen. In der Ortsdurchfahrt des Hainichener Ortsteils Schlegel gilt ein Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde. Zwei Blitzer an der Bundessstraße 169 wachen seit 2018 darüber, dass das Limit in beide Fahrtrichtungen eingehalten wird. Doch jetzt sind die...