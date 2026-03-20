Raub, Diebstahl, Körperverletzung: Das sind die nächsten Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln

Mittweida
Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.
Körperverletzung: Ein 40-Jähriger aus Frankenberg soll im November 2024 einem anderen auf dem Marktplatz der Stadt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben und, nachdem der Geschädigte zu Boden gegangen war, diesem mehrfach mit den Fäusten und den Füßen gegen den Oberkörper geschlagen und getreten haben. Der Geschädigte erlitt Frakturen...
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