Rekordverdächtig: Tanzfestival in Mittweida wird sprichwörtlich von 34 Vereinen überrannt

Aufgeregte Trainer, schnatternde Teenager, Kinder mit Lampenfieber: Das zehnte Tanzfestival in Mittweida war ein Ereignis voller Emotionen. Und ganz nebenbei verkündeten die Macher, wie es weitergeht.

Mittweida. Maik Rosenthal hat schon seine vierte Tasse Kaffee weg, rutscht auf seinem Stuhl hin und her, prüft immer wieder auf dem Zettel vor ihm, welche Bewertungen die Gruppen bekommen haben, und rechnet – ein halbes Auge ständig auf die Bühne gerichtet – mit, auf welchem Platz die Rasselbande vom 1. Kriebethaler TSV wohl landet. Denn in der Rasselbande tanzt sein Sohn, der vierjährige Jonas. Und das Tanzfestival in Mittweida am Sonntag war für den Knirps der erste große Auftritt. Samt Wertungen einer vierköpfigen Jury. Und samt dreier weiterer Gruppen in dem Alter, gegen die sich die Rasselbande durchsetzen wollte.

Die Sport- und Mehrzweckhalle am Schwanenteich platzte sprichwörtlich am Sonntag aus allen Nähten, draußen gab es keinen einzigen Parkplatz mehr, drinnen kaum einen freien Stuhl. Am Kaffeestand bildete sich eine ebenso lange Schlange wie am Kuchenbasar. „Der Tag heute sprengt alles bisher Dagewesene“, sagte Gerd Meyer. Denn zusammen mit seiner Frau Irene, zahlreichen Eltern, Trainern und Tänzern des Tanzzentrums des Städtischen Freizeitzentrums hat er die Jubiläumsauflage des Tanzfestivals auf die Beine gestellt.

Tanzfestival in Mittweida bringt 370 Tänzer aus 34 Vereinen zusammen

Zum zehnten Mal traf sich alles, was Rang und Namen hat, in Mittweida: unter anderem die Döbelner Dance Company, der TSV Kitzscher, extra angereist aus dem Landkreis Leipzig, der Döllnitztaler Sportverein, der Faschingsclub Penig. Von daher war die Halle brechend voll, rund 370 Tänzer aus 34 Vereinen tummelten sich hier und warteten gespannt auf ihren großen Auftritt.

„Wobei das Tanzen gar nicht das Schlimmste ist“, erklärte Viviane Kühn, Vize-Vorsitzende und Trainerin beim Faschingsclub Penig. Wesentlich nervenaufreibender sei das ganze Drumherum: das Warten und die Auslosung der Startreihenfolge innerhalb der verschiedenen Altersgruppen. „Je früher, desto schlimmer“, sagte sie, weil die Juroren ja noch abwarten würden, was noch geboten werde.

Doch das scheint ein Trugschluss zu sein. „Die Reihenfolge spielt keine Rolle, wer besser ist, wird besser bewertet“, machte Ronny Birnstein deutlich. Der sechsfache deutsche Meister im Streetdance saß zum ersten Mal in Mittweida in der Jury und war selbst ein wenig aufgeregt. „Ein Wettbewerb mit so vielen Tänzern ist schon eine Hausnummer.“