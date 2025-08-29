Von der späten Tänzerin zur Festivalmacherin: Mittweida tanzt mit Irene Meyer

Tanzpädagogin Irene Meyer erfüllte sich spät ihren Kindheitstraum. In Mittweida trainiert sie Kinder, die beim Tanzfestival antreten. Die Anmeldung dafür ist noch bis 31. August möglich.

Es muss ihr mit in die Wiege gelegt worden sein, sagt Irene Meyer - auch wenn aus einer Tänzerkarriere in der DDR anfangs nichts wurde. „Ich habe in der vierten Klasse angefangen, Ballettunterricht zu nehmen, damals noch in Eberswalde“, sagt sie.