Rennteam aus Mittweida hofft mit Elektroboliden auf Erfolge - und auf Unterstützung

Studierende der Hochschule tüfteln an schnellen Autos und wollen ihr Können bei Konstruktionswettbewerben unter Beweis stellen. Doch nicht nur die Kosten stellen sie vor Herausforderungen.

Mittweida. Mit dem Namen August Horch verbinden sich wegweisende Innovationen und die Gründung von Horch und Audi, die später zur Auto Union gehörten. Zugleich war er Absolvent der Hochschule Mittweida im Studiengang Maschinenbau. Auch heute gibt es Studierende an der Hochschule, die - vielleicht inspiriert von Horch - ihre eigenen Spuren in der Automobilbranche hinterlassen.

Das Technikum Mittweida Motorsport (TMM) ist ein lebendiges Beispiel dafür. Seit weit mehr als einem Jahrzehnt weckt das studentische Projekt die Begeisterung von Studierenden aus verschiedenen Fakultäten, etwa 60 wirken aktuell mit. 2006 wurden im Projekt die ersten Schritte im Automobilbau gewagt. Gemeinsam setzen sich die jungen Leute Jahr für Jahr das Ziel, Rennboliden zu konstruieren, welche die Grenzen von Geschwindigkeit und Technologie herausfordern. "Wir sind wie eine große Familie", sagt Marketingleiterin Ines Unglaube.

Ergebnis der Arbeit: Inzwischen sieben Rennwagen

Die Teammitglieder stecken ihre Köpfe über Schaltplänen zusammen und überlegen, was zu besorgen ist, damit in der Werkstatt die nächste Idee verwirklicht werden kann. Weder Prüfungsphasen und Wechsel in der Teamleitung noch die Coronapandemie haben ihren Eifer gedämpft. Das Ergebnis ihrer unermüdlichen Arbeit sind inzwischen sieben Rennwagen.

Auf Cobra folgt Mamba

"Angefangen hat alles mit Verbrennerboliden. Jedoch entwickeln wir seit 2016 unsere eigenen Elektrofahrzeuge", sagt der derzeitige technische Leiter Christoph Große. Unter seiner Regie wird aktuell an der jüngsten Entwicklung gearbeitet: der Black Mamba. Damit wird das Team die Hochschule Mittweida bei den Formula Student Events, einem internationalen Konstruktionswettbewerb, repräsentieren.

Das Fahrzeug wurde erstmals 2021 vorgestellt und ist nach "elCobra" die zweite "Schlange" und das zweite Elektrofahrzeug. Mit einem 80-KW-Motor würde sie es auf eine Geschwindigkeit von mehr als 200 km/h bringen, ist aber laut Regelwerk auf 140 km/h limitiert.

Höchstpunktzahl immer als Ziel

Die Formula Student bietet den Studierenden die Möglichkeit, ihr theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen. Hier duellieren sich Teams aus über 20 Ländern, um eine Höchstpunktzahl von 1000 Punkten zu erzielen. Unter anderem werden die Fahrzeuge in Disziplinen wie Beschleunigung, Haftung und Kraftstoffverbrauch geprüft. Bereits die Registrierung umfasst ein Quiz, in dem Fragen zum Regelwerk beantwortet und Ingenieurwissen bewiesen werden müssen. Die Rennen gab es erstmals 1979.

Insgesamt hat sich das TMM in der Saison 2022/23 für vier Rennen qualifiziert. Doch es gibt Herausforderungen: Die Registrierungsgebühren für die Rennen und steigende Preise belasten das Team finanziell. "Die Registrierungsgebühren je Rennen betragen für uns mehr als 1000 Euro, wobei zum Beispiel Transport und Übernachtungskosten noch nicht eingerechnet sind. Deshalb können wir leider nur an zwei Rennevents in diesem Sommer teilnehmen", erklärt die derzeitige kaufmännische Teamleitung Nicole Gottschall die Problematik.

Zermürbendes Warten auf Bauteile

Bauen und Organisieren haben ihren Charme, heißt es aus dem Team. "Doch wenn man Monate auf ein einziges Teil warten muss, hebt es nicht gerade die Motivation", bekennt der Werkstattleiter Fabian Jonas Müller. Daher suchen die Studierenden nach Unterstützung. Nicht nur finanziell, sondern auch durch Fachwissen, Werkzeuge und Ausrüstung könnten Sponsoren helfen. Als Gegenleistung erhielten sie nicht nur Präsenz auf dem Rennboliden, sondern auch die Chance, potenzielle zukünftige Mitarbeiter kennenzulernen.

Nicht nur Unternehmen sollen sich angesprochen fühlen. "Selbstverständlich können uns auch Privatpersonen unterstützen", erklärt die Sponsoringleitung des Teams, Simone Macherius. So gibt es die "Flügelpatenschaft". Für 30 Euro wird der Spender auf dem aktuellen Boliden verewigt. Die Zuwendungen werden zum Bau und zur Fertigstellung neuer Fahrzeuge und die Teilnahme an den Rennveranstaltungen verwendet, heißt es. Informationen finden sich unter: www.tm-motorsport.net. (efh)