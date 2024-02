Warum in Mittweida solche bunten Schildkröten aus dem 3D-Drucker kommen

An der Hochschule Mittweida wird seit einigen Jahren intensiv an Innovationen im 3D-Druckverfahren geforscht. Um Begeisterung für ihre Arbeit zu wecken, setzen die Wissenschaftler auch auf Spielzeug.

Es muss etwas besonderes sein, dachte sich Claudius Petzold. Der 35-Jährige ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Mittweida und beschäftigt sich mit der Technik des 3D-Drucks - und für dieses doch noch recht neue Verfahren will er auch junge Leute begeistern, die noch vor der Entscheidung stehen, ob sie studieren und wenn ja, was...