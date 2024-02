Von winzig bis gigantisch: Wo in Mittweida Metallteile aus dem Drucker kommen

Das Steuerrad in dem Boot ist so winzig, dass es nur mit der Lupe zu erkennen ist. Es kam aus einem besonderen Drucker im Laserzentrum der Hochschule Mittweida. Dort forscht man an winzigen, aber auch riesengroßen Bauteilen.

