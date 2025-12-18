Rossau: Einsatzkräfte der Feuerwehr bekommen neue Atemschutzgeräte

Mittweida
Im Ernstfall müssen sich die Einsatzkräfte aus Rossau auf ihre Ausrüstung verlassen können. Damit das auch in Zukunft so bleibt, haben die Gemeinderäte jetzt eine wichtige Entscheidung getroffen
Die Rossauer Feuerwehrleute erhalten neue Ausrüstungsteile. Darauf haben sich die Mitglieder der Gemeinderates in ihrer jüngsten Sitzung geeinigt. Nach Angaben von Bürgermeister Dietmar Gottwald (parteilos) handelt es sich um 40 neue Atemschutzmasken.
