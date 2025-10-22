S 201 in Mittweida ab morgen dicht: Was auf Schüler, Rettungsdienst und Pendler zukommt

Mittweida
Die Hauptverkehrsachse in die Stadt aus Richtung Hainichen und Autobahn wird gesperrt. Die offizielle Umleitung ist lang.
Vor der Fahrt genau überlegen, ist für alle ratsam, die in den nächsten Tagen zwischen Hainichen und Mittweida unterwegs sind. Eine Hauptverkehrsroute wird gesperrt. Das bringt Einschränkungen etwa für Schüler, die Feuerwehr und Bedürftige.
