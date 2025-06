Sachsenburg: Gute Gespräche für einen gelassenen Umgang mit Stress und Sorgen

Wir Menschen sind Überlebensstrategen. Und wir halten verdammt viel Leid aus. Und doch gibt es Krisen, in deren Folge der innere Kompass verlorengeht. Dann kann ein Gespräch mit Nicole Hoppe helfen.

Nicole Hoppe will wissen, wie Menschen ticken. Was macht uns zu dem, was wir sind? Warum kann der Mensch innig lieben, führt aber barbarisch Krieg? „Die meisten, die in die therapeutische Richtung gehen, haben ein verkapptes Helfersyndrom, heißt es oft. Vielleicht ist da auch etwas dran. Ich gebe zu, es gibt mir ein gutes Gefühl, anderen zu...