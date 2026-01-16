1966 war es soweit: Willy und Erika Scheffler starteten mit Mitte 20 im eigenen Betrieb. Sohn Tino setzt heute die Tradition fort. Mit der „Weberstube“ hat sich ein zweites Standbein etabliert.

Ein Kunde möchte an diesem Tag Zunge haben. Auch Wiegebraten ist beliebt und geht über die Ladentheke. Leberwurst, Blutwurst, Aufschnitt und Salate hat die Fleischerei Scheffler an der Albertstraße in Hainichen ebenso im Angebot. Erhältlich sind die Waren hier unter diesem Namen seit mittlerweile 60 Jahren. Eine Zeit, auf die Willy (86) und...