Sanierung der B 169 bei Hainichen und Frankenberg: Das ist der Zeitplan vor dem Winter

Mittweida
Mehrere Abschnitte fehlen noch, unter anderem in Dittersbach. Der Bauherr gibt bekannt, bis wann die Arbeiten abgeschlossen sein sollen.
Die B 169 wird derzeit zwischen dem Hagebaumarkt bei Hainichen und der Kreuzung mit der Frankenberger Straße gebaut. Weitere Abschnitte fehlen noch. Wird alles vor dem Winter fertig? Das ist der Plan, bestätigt Sigrid Rehak, Sprecherin des Landesamts für Straßenbau und Verkehr. Der aktuelle Abschnitt soll in drei bis vier Wochen fertiggestellt...
