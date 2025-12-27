Satire zum Wochenende: Zukunft wird aus Brut gemacht

Hier steht, was wirklich wichtig ist: Zwei Störche in Frankenberg haben mehr Follower, als viele Lokalpolitiker gern hätten. Den Vögeln zuzusehen, kann beflügeln und Mittelsachsens Überleben sichern.

Na, haben Sie noch den Gänsebraten zwischen den Zähnen? Oder die Tannennadel zwischen den Zehen, weil die sich beim Zusammenlesen der Geschenke unterm Weihnachtsbaum durch die Socke gebohrt hat? Und sonst das Fest überstanden? Jetzt heißt es Zwischenstopp - so irgendwo zwischen 2025 und 2026. Die Highlights und Tiefpunkte des zu Ende gehenden...