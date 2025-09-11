Schleppertreffen in Tanneberg: Ein robuster „Elfer“ hat es nicht weit

Wolfram Friedemann ist glücklicher Besitzer eines Deutz-Traktors, Baujahr 1940. Noch heute ist der robuste Schlepper im Einsatz - zum Heumachen und als Enkelkutsche. Am Wochenende ist er zu sehen.

Eines hat der Schlepper von Wolfram Friedemann aus dem Mittweidaer Ortsteil Tanneberg seinem Besitzer voraus. Das Fahrzeug war schon 29-mal beim Tanneberger Schleppertreffen dabei, sein Fahrer erst 28-mal. „Ich musste 2019 aus persönlichen Gründen pausieren", sagt der 69-Jährige. Doch auch diesmal werden sie wieder beide vertreten sein. Am...